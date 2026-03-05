竜巻発生から半年、いまだ道半ばの被災地 静岡県牧之原市などで国内最大級の竜巻が発生してから3月5日で半年です。復旧作業を遅らせる1つの要因が行政による被災した建物の解体工事。 【写真を見る】2025年9月5日に牧之原市から吉田町にかけて発生した国内最大級の竜巻による被害 半年たっても始まっていないといいます。その理由とは何なのでしょうか。 ＜荻野旦記者＞ 「きょうで竜巻の被害から半年の牧之原市細江地区です