アジア初、営業運転する「パーシー号」がお披露目 大井川鉄道でおなじみのきかんしゃトーマス号。その親友「パーシー号」が3月7日からお客さんを乗せて走ります。災害などで苦しい状況が続く中、大鉄（だいてつ）は新たな仲間に大きな期待を込めています。 【写真を見る】走行の様子が公開された「パーシー号」 静岡県島田市の新金谷駅に姿を現したのは、「パーシー号」