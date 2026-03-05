物価高が直撃「草薙球場相当」の試算から大幅増 県が浜松市に計画する新たな野球場整備への民間投資をめぐり、「草薙球場」相当とした行政負担の金額は120億から130億ほどに膨らむ見通しが示されました。 【写真を見る】浜松の新野球場計画 行政負担は「120～130億円」に膨らむ見通し「草薙球場相当」の試算から大幅増=静岡県議会 3月5日に始まった静岡県議会の建設委員会では、県の新たな野球場計画の事業費が焦点となり