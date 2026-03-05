3月5日午後、静岡県下田市沖の神子元島（みこもとじま）で釣りをしていた男性が海中に転落して死亡しました。 下田海上保安部によりますと、死亡したのは東京都大田区の無職の男性(79)です。 男性は3月5日午前6時頃から神子元島で釣りをしていて、帰り支度をしていた午後2時頃、磯場でバランスを崩して足を滑らせて海中に転落したということです。 他の釣り人が助けようとしましたが引き揚げられず、同日午後2時過ぎ、下田港か