長崎市の大型商業施設で、地震や火災を想定した合同消防訓練が行われました。 去年、長崎市が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されたことを受け、津波に対する2次避難の確認も行われました。 （スタッフ） 「避難口はこちらです」 震度6強の地震の発生し、アミュプラザ長崎の新館3階で、落下したモバイルバッテリーから出火。 商品に延焼した想定です。 この訓練には、アミュプラザ長崎