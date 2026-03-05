WBCの1次ラウンド・東京プールが5日に開幕。侍ジャパンも初戦を目前に控え、それぞれ意気込みを語っています。侍ジャパンの初戦は、6日夜のチャイニーズ・タイペイ戦。選手たちは5日、前日練習を行い準備を整えました。その後、続々と自身のSNSを更新。東京ドームで撮影された集合写真を投稿して思いを添えています。隅田知一郎投手は「開幕！日の丸を背負って頑張ります！」とコメント。藤平尚真投手も「世界一になりましょう！沢