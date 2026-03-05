3日、中国東部山東省青島の港に積み上げられた貨物コンテナ/AFP/Getty Images北京／香港（CNN）中国は5日、2026年の経済成長率の目標を4.5〜5%に設定すると発表した。これは数十年ぶりの低水準となる。世界第2位の経済大国の中国だが、現在は国内需要の低迷と不透明な世界情勢の見通しに直面している。​​中国は23年から25年にかけ、「5%前後」の成長率目標を3年連続で掲げていた。同国の経済成長軌道は長引く不動産危