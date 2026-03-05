９月末で閉館する相鉄ムービル＝４日、横浜市西区複数のスクリーンを併設するシネマコンプレックス（シネコン）形式を全国に先駆けて導入した県内の映画館が、年内に相次いで閉館する。５月を予定する国内１号のイオンシネマ海老名（海老名市）に続き、相鉄ムービル（横浜市西区）も９月の閉館が決まった。サブスクリプション（定額課金）動画配信サービスの普及で劇場は「鑑賞」から「体験」の空間に様変わりし、旧式設備の更新