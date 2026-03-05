シンガー・ソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩がいちご狩りを満喫した。５日に自身のインスタグラムを更新し、愛犬と一緒にいちご狩りを満喫している様子を披露。また、いちご・犬などの絵文字を添え、「＃いちご狩り＃１８個でお腹いっぱいなった＃お腹空かせていけば＃４０はいけた」とハッシュタグを付けた。この投稿には「いちご狩りいいね」「癒される」「安定に可愛すぎる」「可愛いいい！」