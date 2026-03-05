６日に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドで侍ジャパンと対戦する台湾の先発投手が鄭浩均投手（テイ・コウキン＝２８）とＭＬＢ公式サイトで発表された。侍ジャパンは予定通りドジャース・山本由伸投手（２７）が名を連ねた。２４年プレミア１２王者の台湾は、５日の初戦でオーストラリアに０―３で敗れ、まさかの黒星発進。５チーム中２チームが進出する準々決勝へ向けて後がなくなった