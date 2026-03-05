◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア３―０台湾（５日・東京ドーム）巨人戦でおなじみのイニング間イベントがＷＢＣでも行われ、話題となっている。ＷＢＣ開幕戦で、すしを模した着ぐるみを身に付けた５人が外野エリアを駆け抜けた。ナイターの韓国―チェコ戦でも５回終了後に５体の“すし”が駆け抜け、茶色が優勝した。着ぐるみは「江戸前スーシーズ」の名前がついた、マグロ、コハダ、たまご、えび、穴子の計５体。