きょう3月5日は二十四節気の一つ、「啓蟄」。暖かくなり、土の中から虫たちが地上に出てくるころです。鹿児島市の都市農業センターでも季節の花にチョウが飛び交っています。 （村田キャスター）「上着一枚でも過ごしやすい一日となりました。こちらでは、いま、薄いピンク色の桜が見頃を迎えています」 5日は各地で晴れ、▼奄美市笠利町で22.6度、▼さつま町柏原で22.4度など、県内12か所で20度を超えたほか、▼鹿