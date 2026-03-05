ドル円１５７．２５近辺、ユーロドル１．１６１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前の取引、ドル円は157.25近辺、ユーロドルは1.1615近辺で推移している。ロンドン時間には欧州株が自律反発しており堅調に推移、原油先物も一段高の動きからは落ち着いている。ドル円は前日NY終値を挟みつつも、やや円安方向に傾いている。ユーロドルは東京市場からの下落は一服しているが、前日NY終値付近では上値を抑えられ