◇オープン戦DeNA9―7中日（2026年3月5日横浜）DeNAの勝又温史が途中出場で2安打2打点と活躍した。6回2死三塁で左前適時打。8回2死一、三塁では中前適時打を放ち「オープン戦で結果を残せていなかったので。まず1本出て良かった」とホッとした表情で話した。それも「結構苦手な意識がある」と左投手からの2本。「自信になる。今までやってきたことが、打席の中で左投手に対してもできた］と振り返った。日大鶴ケ丘か