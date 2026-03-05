日本―米国第1エンド、ショットを放つ小川亜希＝コルティナダンペッツォ（共同）ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは6日（日本時間7日未明）の開会式に先立って車いすカーリングの新種目、混合ダブルスの1次リーグで競技が始まり、日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）は4日の初戦で強豪の中国ペアに3―10で敗れたが、5日の第2戦で米国を7―5で下して初勝利を挙げた。1次リーグは8ペアが総当たりで争い、4位までが