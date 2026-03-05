ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」の集合写真を投稿した。大谷はこの日、東京ドームでの集合写真を投稿。強化試合で披露され話題になっている「お茶たてポーズ」を想起させる、日の丸国旗の絵文字とお茶の絵文字が添えられた。23年大会では、日系人として初めて代表入りしたラーズ・ヌートバーが持ち込ん