緊迫するイラン情勢を巡り、ドバイでは航空便のキャンセルが続いていて、日本人観光客などが空港などに足止めされているといいます。現在の置かれている状況を日本人の方が語ってくれました。バナナにナッツ、ヨーグルト、そして大きなペットボトルの水。これらは、ドバイで足止めされている日本人旅行者の食料です。「飛行機が全便キャンセルが続いてて、本当にいつ帰れるかわからない」「本当にみんなお金がなくて、安いものを買