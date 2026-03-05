日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦技術委員長が5日、技術委員会後にメディアブリーフィングを行い、今年9月19日から10月4日にかけて名古屋市を中心に行われるアジア競技大会の男子サッカー競技の選手招集方針について「方向性はだいぶ絞れてきた」と明かした。アジア競技大会の男子サッカー競技は23歳以下の年齢制限が設けられており、各クラブに派遣義務がない大会。2023年に中国・杭州で行われた前回大会は所属クラブが招集に