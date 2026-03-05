B1西地区のシーホース三河に所属する須田侑太郎は3月5日、自身のXを通してスキンケアブランド「Marle」を立ち上げたことを発表した。 現在34歳の須田は190センチ87キロのシューティングガード兼スモールフォワード。栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）、琉球ゴールデンキングス、アルバルク東京、名古屋ダイヤモンドドルフィンズといった数々の強豪クラブでキャリアを築き、2