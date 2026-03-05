3月5日、島田慎二氏（日本バスケットボール協会会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第277回が配信。『りそなグループ B.LEAGUE 2026-27シーズン』のカーディング発表や、Wリーグ視察を通じて感じた女子バスケのポテンシャル、広島ドラゴンフライズによる姫路イーグレッツ買収について語った。 B.革新の初年度となる2026-27シーズンのテ&#12540