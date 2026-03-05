俳優の藤木直人さんは2月28日、自身の公式Xアカウントを更新し、前日に行われた侍ジャパンの強化試合を観戦したことを報告した。 【画像】西武・栗山巧、42歳の最新ヘアに「いやもう男前すぎて」 サイド刈り上げ×黒コーデの”激渋”姿に「最高すぎ」の声殺到 藤木さんは、侍ジャパンのビジターユニフォームを着用した自身の後ろ姿の写真とともに「#スポビ取材も兼ねて観戦」と投稿。ユニフォームに