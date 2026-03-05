タレントの稲村亜美（30）が2月28日に自身のInstagramを更新し、沖縄キャンプを訪れた様子を公開した。投稿では、浦添で行われたヤクルト対阪神のオープン戦や、北谷で行われた中日対ロッテのオープン戦を観戦したことを報告。中日でコーチを務める松中信彦（52）や、ドラゴンズのマスコット・ドアラ、さらに新戦力のミゲル・サノー（32）との記念ショットも披露し、充実した野球観戦の一日を振り返った