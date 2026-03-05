【講師】白井一幸 先生1983年に日本ハムファイターズにドラフト1位で入団し、プロ野球選手として13年活躍。 選手引退後、1997年より日本ハムファイターズの球団職員となり、ニューヨーク・ヤンキースでのコーチ研修を経て、 2000年に2軍総合コーチに就任。以後、2軍監督やヘッドコーチなどを歴任する中で、従来型の選手指導方法を一新。コーチングを取り入れた選手指導で数々の優秀な若手選手を輩出し、リーグ優勝3回、日本一2回、