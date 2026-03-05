来年デビューを予定している県産米の新品種「ゆきまんてん」が山形県村山市の小学校の給食に登場しました。 【写真を見る】一足お先にいただきます！ 県産米の新品種「ゆきまんてん」が給食に！ モチモチのお米に大満足！（山形） おコメの新品種の見た目、味を児童たちはどのように感じたのでしょうか。 真っ白に輝く、大きな粒のおコメ。来年本格デビューを予定している県産米新品種の「ゆきまんてん」です。 県