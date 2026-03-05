【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MBS/TBS系全国28局ネットで4月12日に放送開始となるTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期（毎週日曜 17時～）のメインPVが公開され、櫻坂46手掛けるオープニングテーマ「What’s “KAZOKU”?」の音源の一部が解禁となった。 ■櫻坂46メンバーが出演する第1期を振り返る特番の放送も決定 また、4月5日17時からMBS/TBS系で特別番組『「夜桜さんちの大作戦」第2期