本日の日経平均株価は、前日まで連日で急落していた反動で自律反発狙いの買いが優勢となり、前日比1032円高の5万5278円と4日ぶりに大幅反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は26社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、対米投融資第2陣で原発建設が有力候補と伝わり思惑買い