この記事をまとめると ■映画「トラック野郎」の影響でデコトラがブームとなった ■デコトラはカスタムの方向性がいくつもある ■趣味で使うか仕事で使うかなど用途にあわせてさまざまなカスタム手法がある デコトラとひと口にいっても種類はさまざま 荷物を運ぶトラックを煌びやかに飾り立てる。そんな文化が日本に根付き、広まったのは1970年代のこと。派手なトラックを題材とした映画「トラック野郎」の大ヒットにより、飾っ