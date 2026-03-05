◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 韓国-チェコ（5日、東京ドーム）昨季、巨人に所属したチェコ代表のマレク・フルプ選手がWBCの初戦となった韓国戦で躍動する姿を披露しています。フルプ選手はこの試合、5番・センターで先発出場。2回の第1打席でライト前ヒットを放つと、4回の第2打席でも思い切りのいいスイングでレフト前ヒットを記録しました。その後、1塁ランナーとなったフルプ選手は果敢に2盗。ヘッドス