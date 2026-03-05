特殊詐欺の被害を防ぐため、警察庁は国際電話や詐欺に使われた番号からの電話をブロックできる民間企業のアプリを「警察庁推奨アプリ」として認定しました。「警察庁推奨アプリ」として認定されたのは、NTTタウンページとトビラシステムズが作った「詐欺対策byNTTタウンページ」とトレンドマイクロによる「詐欺バスターLite」です。これらのアプリでは、特殊詐欺の疑いがある電話番号からかかってきた電話に警告を表示したり、ブロ