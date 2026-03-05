練習後、取材に応じる井端監督（代表撮影）2大会連続の頂点を目指す戦いが、いよいよ始まる。米大リーガー8人を擁し、歴代屈指の豪華布陣で臨む日本は6日の初戦で台湾とぶつかる。「最重要」と位置づける大一番を前に、井端監督は「準備はできた。勝って勢いをつけたい」と静かに闘志を燃やした。5日は東京都内で非公開での最終調整。村上（ホワイトソックス）らの打撃練習を真剣な表情で見守った。大谷、山本（ともにドジャー