外務省は５日、中東情勢の悪化を受け、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の４か国からの邦人の退避を支援するため、チャーター機をサウジアラビアとオマーンに派遣すると発表した。４か国の空港が閉鎖されるなどし、邦人の出国が困難になっていることを受けた措置だ。同省は、退避希望者をバス４台を使ってサウジアラビアとオマーンの空港に退避させた上で、チャーター機２機で帰国させる方針だ。