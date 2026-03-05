阪神電鉄が主催する「阪神タイガース激励会」が５日、大阪市内で行われた。ＷＢＣ組の坂本、佐藤輝、森下を除く１、２軍の選手、首脳陣、球団関係者ら約２００人が参加した。壇上に上がった藤川球児監督（４５）は「明日から甲子園でオープン戦が始まります。平田２軍監督はいつも言います。『今のチャンスがいつまでもあると思うな』と。いつあるか、いつ終わるか分からないようなチャンスに、選手たちが日々没頭してくれてい