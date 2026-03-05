Dannie Mayが、3月4日にリリースとなった新曲「傲慢」のミュージックビデオを公開した。「傲慢」は楽曲「色欲」から連なる“愛の淀み”を描くシリーズ最終章。妖しさを帯びたビートが印象的なサウンドの中に、これまでの物語と今のDannie Mayらしさが静かに滲んでいる。愛の行き着く先を、それぞれの想像で感じてみてほしい。今作もディレクションを務めるのはメンバーのYuno。キーになるイラストも担当し、傲った恋愛観で見る景色