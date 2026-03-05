フリーの岡副麻希アナウンサーが３日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演し、子どもへの「薬の飲ませ方」を明かした。子供への薬の飲ませ方の話題になり、元ＡＫＢ４８で女優の北原里英が「ヨーグルトで挟んで飲ませてた」と明かした。これに対し、「最初はヨーグルト、あとカルピスとかで飲んでくれてたけど…」と始めた岡副アナ。「多分（薬に）気づいて。もう『ヤダ』って。で、すごい