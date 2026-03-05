アメリカとイランの軍事衝突が続く中、東海地方に住むイラン人に話を伺いました。 【写真を見る】米･イスラエルとの軍事衝突 東海地方に住むイラン人 最高指導者ハメネイ師の殺害に｢政権崩壊を望む 希望の方が大きい｣ 愛知･一宮市 愛知県一宮市に住む仁キャリムさん59歳。イランのテヘランから35年前に来日。現在は日本人の女性と結婚し、通訳などとして働いています。 （仁キャリムさん）「兄弟の4人がイランにいる」イランに