巨人を応援する関西の財界人の集い「第１２回関西燦燦（さんさん）会総会」が５日、大阪市内のホテルで開かれ、阿部慎之助監督、主将の岸田行倫捕手、泉口友汰内野手、リチャード内野手、門脇誠内野手らが出席した。選手へのインタビュータイムでは、今春の宮崎キャンプで臨時コーチを務めた球団ＯＢの松井秀喜氏の話題に。昨季チームトップの打率３割１厘、今年のオープン戦もここまで打率５割をマークしている泉口は「打撃