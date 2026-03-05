元ドイツ代表のオリバー・カーン氏が25年前の珍プレーを回想2002年の日韓ワールドカップで準優勝した元ドイツ代表GKオリバー・カーン氏が、自身の「X」に25年前のプレー映像を投稿。歴史に名を残すレジェンドの珍プレーに「爆笑した」「懐かしい！」などの反応が集まっていた。カーン氏が投稿した動画は、2001年3月4日に行われたバイエルン・ミュンヘンとハンザ・ロストックの一戦。2-3とリードを許している展開で、相手ゴール