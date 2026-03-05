「Headphone (a)」イエロー Nothing Japanは、最長で約5日間使えると謳うアクティブノイズキャンセリング(ANC)対応のワイヤレスヘッドフォン「Headphone (a)」を、3月13日に発売する。価格は27,800円。カラーはブラック、ホワイト、ピンク、イエローの4色だが、イエローのみ4月発売。 最大135時間のロングバッテリーを実現した ANC OFF時で最大135時間、ANC ON時でも最大75時間のロングバ