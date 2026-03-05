５日、第１４期全人代第４回会議に出席した習近平氏ら党と国家の指導者。（北京＝新華社記者／謝環馳）【新華社北京3月5日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。習近平（しゅう・きんぺい）、李強（り・きょう）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）、韓正（かん・せい）各氏ら党と国家の指導者が出席した。