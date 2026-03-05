「赤ひげ大賞」のレセプションで受賞者らと懇談される秋篠宮ご夫妻＝5日午後、東京都港区のホテル秋篠宮ご夫妻は5日、東京都港区のホテルを訪れ、地域医療に長年貢献した医師を表彰する「赤ひげ大賞」のレセプションに出席し、受賞者と懇談された。「おめでとうございます。長い間ご苦労さまでした」とねぎらった。大賞は、60年以上にわたって産婦人科医を続ける大宮林医院（埼玉県）の林正顧問（93）や、医療の傍ら、障害者支