ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック開会式の準備が進む、イタリアの世界遺産ベローナ市街の円形闘技場＝5日（共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは6日（日本時間7日未明）、世界遺産のベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場で開会式が行われ、開幕する。米イスラエルがイランを攻撃し、ロシアのウクライナ侵攻も終わらない。世界が分断され、混迷が深まる中、障害者スポーツ