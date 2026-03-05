日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は5日、初戦に向けた前日練習後に取材に応じ、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本にとっての開幕戦の相手となる台湾について語った。この日開幕した東京ラウンドの第1試合では世界ランク2位の台湾がオーストラリアに0―3で敗れる波乱の幕開け。井端監督は初戦の難しさについて「やっぱり硬さだったり、初戦でいろんな部分が出てくるのかなっていうふうには。明