侍ジャパンの大谷翔平選手が５日、自身のインスタグラムに新規投稿。ＪＰという文字とお茶のマークとともに集合写真をアップした。壮観な集合写真に「ＪＰ」という文字と「お茶」の絵文字を付けた大谷。北山が考案したお茶ポーズを示しているとみられ、チーム一丸を象徴しているとみられる。前日の会見で大谷は「（北山は）本当に真面目でおとなしい。僕自身が気を使われるのが嫌なタイプなので、お互いに打ち解けていく中で