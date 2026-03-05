タレントの矢口真里（43）が、仕事のオフショットを複数枚公開し、反響が寄せられている。【映像】矢口真里の激変ショットやファン驚きの近影これまでもInstagramで、仕事のオフショットを投稿してきた矢口。2025年7月24日には、「ぐるぐるナインティナイン夏のコスプレ紅白歌合戦！に出演させていただいておりました。私はスパイ教室のアネットのコスプレで歌わせていただきましたよ」と、番組の企画で挑戦した激変ショットを