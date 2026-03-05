金属3Dプリントが「MM思想」を進化させる…？ホンダの関連会社である本田技術研究所は2026年2月27日、和光研究所（埼玉県和光市）の施設見学会を報道陣向けに開きました。同社は今回、金属部品を出力できる3Dプリンターの設備などを公開しました。【「黒いモヤ」って何？】これが「金属3Dプリンターの宿敵」です（写真で見る）金属3Dプリンターはその名の通り、0.01〜0.05mmという微小な金属粉末を素材に用いる製造機械です。