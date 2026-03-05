6年前に事業計画が策定された新潟駅周辺の中長距離バスターミナルの整備。3月4日、約3年半ぶりとなる検討会が行われ、新たに集客施設を整備する計画案が示されました。（リポート）「駅に隣接するこちらの駐車場計画ではこちらに仮称・バスタ新潟が建設されることになっています」検討が進められてきた中長距離バスターミナル仮称「バスタ新潟」の建設。約3年半ぶりに大きな動きを見せました。4日に開かれた8回