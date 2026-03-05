世代や国籍を越えて地域の交流を深めます。 長崎市の中学校でグラウンドゴルフ交流会が開かれました。 4年前から開かれている交流会。 長崎市立茂木中学校の生徒や、地域の高齢者、特別養護老人ホームスタッフの約50人が参加しました。 参加者はプレーを通して、コミュニケーションを図ります。 （中学生） 「地域の方と一緒に交流ができて、とても嬉しいです。(交流会は)地域が明るくなってい