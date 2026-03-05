「その肥満、肥満症かも！」プロジェクトをPRする、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎さん（左）とリリーさん日本イーライリリーと田辺ファーマは、3月4日の「世界肥満デー」に合わせ、肥満症の啓発を目的とした「その肥満、肥満症かも！」プロジェクトを本格始動した。3月3日に開催されたプロジェクト発表会では、ゲストとしてお笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎さんとリリーさんが登壇し、盛山さんの減量体験を踏まえながら、