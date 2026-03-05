連合は、今年の春闘で労働組合が要求した賃上げ率が平均で5.9%余りだったと発表しました。去年の6%余りに続き、高水準が続いています。連合芳野友子 会長「いい流れで来ている。中東情勢も先行き不透明な部分があると思うが、（交渉に）毅然とした態度で臨んでいきたい」連合によりますと、傘下のおよそ2500の労働組合が経営側に要求した賃上げ率は平均で5.94%と、6.09%だった去年と比べ0.15ポイント減りました。率にして前