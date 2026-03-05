グループディスカッションで笑みを浮かべる横浜・小野＝大阪府内第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われる。それに先立ち、出場３２校の主将が大阪入りし、交流イベント「キャプテントーク」が５日、抽選会場で行われた。各校の主将は対戦を希望する相手や技術などについて語り合った。